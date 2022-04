L'Australien Sam Welsford (Team DSM) a remporté jeudi au sprint sa première victoire chez les pros au terme de la cinquième étape du Tour de Turquie entre Manisa et Ayvalik, où l'Argentin Eduardo Sepulveda a conservé le maillot bleu de leader. L'ex-pistard de 26 ans, passé sur route après les Jeux olympiques de Tokyo, a fait parler son expérience du sprint pour régler ses dauphins Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Arvid de Kleijn (Human Powered Health) et offrir à son équipe un premier succès dans cette édition.

Les coureurs retrouvaient jeudi le littoral de la mer Egée pour une étape de 192 km dont les seules difficultés, deux côtes de troisième catégorie, n'ont rien changé au classement général. Le Colombien Nairo Quintana, tête d'affiche de la course, avait abandonné jeudi. Il avait été victime d'une chute dès la deuxième étape.

Le classement de l'étape :

1. Sam Welsford (AUS/DSM) les 192 km en 4 h 13:49.

2. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 00.

3. Arvid De Kleijn (NED/Human Powered Health) m.t.

4. Rick Zabel (GER/Israel-Premier Tech) m.t.

5. Itamar Einhorn (ISR/Israel-Premier Tech) m.t.

6. Daniel McLay (GBR/Team Arkéa-Samsic) m.t.

7. Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) m.t.

8. Cees Bol (NED/Team DSM) m.t.

9. Sacha Modolo Bardiani (ITA/CSF Faizane) m.t.

10. Andrea Peron (ITA/Team Novo Nordisk) m.t.

Le classement général :

1. Eduardo Sepulveda (ARG/AND) 19 h 18:07.

2. Patrick Bevin (NZE/ALP) à 13'.

3. Jay Vine (AUS/ALP) 25'.

4. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 37'.

5. Anders Johannessen (NOR/UNO) 46'.

