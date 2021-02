Sans prétention au classement général, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Nairo Quintana (Arkea-Samsic) font leur rentrée de vendredi à dimanche sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var, une épreuve dont ils ont remporté les deux dernières éditions. Ils partageront l'affiche avec le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), lauréat du dernier Giro. Le coureur français, vainqueur en 2019 sur l'ex-Tour du Haut-Var, n'a plus couru depuis son abandon après la deuxième étape de la Vuelta le 21 octobre. Mais le grimpeur de Mélisey (Haute-Saône) a annoncé sa participation "pour aider le groupe" et l'équipe de Marc Madiot misera plus sur David Gaudu, Valentin Madouas ou Rudy Molard.