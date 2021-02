Cyclisme

Thibaut Pinot : "C'est la première fois que je débute une saison avec si peu de certitudes"

TOUR DES ALPES MARITIMES ET DU VAR - Pour sa course de reprise, Thibaut Pinot a choisi une épreuve difficile jusqu'à dimanche. Celui qui assure ne pas être le seul leader de la Gourpama-FDJ vient pour jauger son état de forme et celui de son dos, meurtri sur le dernier Tour de France.

