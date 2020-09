" Circus-Wanty Gobert, sous l'impulsion de son manager général Jean-François Bourlart, ambitionne de reprendre l'exploitation de la licence UCI WorldTour du CCC Team dès 2021 et a entamé le processus annuel d'enregistrement auprès de l'Union Cycliste Internationale (UCI) ", annonce l'équipe belge dans un communiqué diffusé mercredi. Cette promotion en World Tour permet une qualification automatique à toutes les plus grandes épreuves du calendrier, à commencer par le Tour de France. Elle passe par une reprise de la holding Continuum Sports, propriétaire de l'équipe CCC (ex-BMC).

"Want You Cycling, la structure chapeautant l'UCI ProTeam Circus-Wanty Gobert-Tormans, souhaite reprendre Continuum Sports dès 2021 afin d'évoluer en UCI WorldTour", précise la formation belge qui deviendrait la troisième représentante du pays dans la première division mondiale avec Deceuninck-Quick Step et Lotto-Soudal. Face aux incertitudes entourant l'avenir de CCC, dont le sponsor principal a fait part de son retrait à la fin de l'année, la plupart des noms de l'effectif actuels se sont déjà engagés ailleurs: le champion olympique Greg Van Avermaet rejoindra AG2R en 2021 et Matteo Trentin UAE-Emirates par exemple.