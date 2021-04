La préparation au Giro se poursuit sur les antennes d'Eurosport. Annulé en 2020 en raison du coronavirus, le Tour des Alpes, grande répétition avant la course rose, fait son retour en 2021. Pour sa 44e édition, la course austro-italienne pourra se targuer d'un beau plateau de prétendants. La course sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et l'application Eurosport, avec les Rois de la Pédale. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici