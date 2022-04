Lennard Kämna (Bora) s'est imposé sur la 3e étape du Tour des Alpes. L'Allemand, en tête au sein d'un groupe de sept échappés, a porté son effort à la banderole du kilomètre pour aller chercher en solitaire la victoire d'étape, devant le Costaricien Andrey Amador (Ineos) à 3 secondes et l'Espagnol Jonathan Lastra (Caja Rural) à 4 secondes. A 25 ans, l'Allemand décroche sa cinquième victoire, après avoir notamment gagné une étape du Tour de France en 2020 sur les hauteurs de Villard-de-Lans.

Au général, Bilbao (Bahrain), arrivé avec le groupe des favoris près d'une minute plus tard, conserve 6 secondes d'avance sur Romain Bardet (DSM) et 12 sur Attila Valter (Groupama), à deux jours de l'arrivée de cette 45e édition du Tour des Alpes, disputé de part et d'autre de la frontière entre l'Italie et l'Autriche.

