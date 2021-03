Dimanche 04 avril, à partir de 9h20 et jusqu'à 16h55, vivez le second Monument de la saison cycliste en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. L'événement sera également co-diffusé par France Télévisions.

Privilégier les courses à l’entraînement : Comment les favoris préparent le Tour des Flandres ?

Après une édition 2020 riche en émotions et pleine de suspense, marquée par victoire de Mathieu van der Poel, le Tour des Flandres 2021 s'annonce tout aussi excitant cette année. Pour cette nouvelle Ronde, il faudra bien évidemment compter sur le Néerlandais. Vainqueur de son premier monument sur la course flandrienne l'année dernière, "MVDP" impressionne encore cette saison avec une victoire sur les Strade Bianche ou encore une cinquième place sur Milan-San Remo et sera le favori numéro un à sa propre succession.

Tour des Flandres "Ça ne va pas du tout" : Gilbert forfait pour le Tour des Flandres IL Y A 2 HEURES

Champion du monde en titre, Julian Alaphilippe sera lui revanchard sur les routes belges. Le Tricolore avait dû abandonner en 2020, après une chute causée par un motard. Parmi les autres prétendants au sacre, Wout van Aert sera bien évidemment l'un des candidats naturels, tout comme Peter Sagan, de retour à son meilleur niveau et vainqueur de l'épreuve en 2016, Alexander Kristoff, Mads Pedersen, Florian Sénéchal ou encore Tim Wellens.

Pour vous accompagner dans ce rendez-vous immanquable de la saison cycliste, vous pourrez retrouver les commentaires des Rois de la Pédale, emmenés par Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel.

Que des sprinteurs autour de lui ? Ce n'est pas un problème pour Van Aert

Cholet Pays de La Loire L'UCI demande des sanctions à l'encontre de Bouhanni IL Y A 4 HEURES