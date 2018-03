Lance Armstrong ne viendra pas "pour raisons familiales"

Lance Armstrong, suspendu à vie pour dopage, devait être l'invité vedette d'un événement rassemblant des hommes d'affaires, vendredi, avant d'assister en invité au Tour des Flandres, dimanche. "Je me réjouissais de venir en Belgique pour le Tour des Flandres, et je regrette que des raisons familiales m'empêchent d'être là pour apprécier ce qui sera sans aucun doute une journée excitante", avance Lance Armstrong. "Ma famille passe avant tout et je dois être près d'eux pour l'instant. Je suivrai la course du Texas. J'aimerais remercier (l'organisateur) Wouter Vandenhaute de m'avoir invité à fêter ce véritable monument."

Lance Armstrong a été suspendu à vie pour dopage, et gommé entre autres du palmarès du Tour de France. Après ses aveux en janvier 2013, il était devenu persona non grata dans le monde du cyclisme. Sa venue annoncée au Ronde avait déclenché une polémique. Opposé à la présence du Texan, David Lappartient, le président français de l'Union Cycliste Internationale (UCI), avait notamment écrit une lettre à Wouter Vandenhaute, l'organisateur du Tour des Flandres, pour lui faire part de sa désapprobation.

Vendredi, Lance Armstrong sera remplacé par l'Espagnol Roberto Martinez, actuel entraîneur de l'équipe de Belgique de football, lors de l'évènement "business" préfaçant la course, a annoncé l'organisation du Ronde.