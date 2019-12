"J'ai besoin de nouveaux challenges". Comète qui emporte tout sur son passage, ou presque, depuis trois ans, Julian Alaphilippe n'a pas envie de s'ennuyer sur le vélo. Adepte des courses de mouvements, il est aussi prêt à découvrir de nouveaux terrains de jeu. Après un Tour de France bluffant pour lui et pour les observateurs, Alaphilippe a annoncé pour L'Équipe qu'il serait au départ du Tour des Flandres 2020.

"J'y vais pour la découverte", clame dans l'édition du jour le Français, qui sait qu'il ne peut pas aborder une course, et encore moins un Monument, sans qu'on se demande quelles seront ses ambitions. Sa formation Deceuninck-Quick Step a accepté qu'il aille se frotter aux monts flamands à condition qu'il ne perde pas de vue les ardennaises, là où il est le plus fort (double tenant du titre de la Flèche Wallonne). "Je suis un leader important pour les ardennaises, assure 'Alaf'. Patrick (Lefévère, le manager de son équipe) sait aussi que, si je ne suis pas trop mal aux Flandres, je serai important pour l'équipe".

Le challenge s'annonce excitant pour un Alaphilippe qui a remporté son premier Monument, Milan-San Remo, en 2019. Les flandriennes, qui s'étirent du Het Nieuwsblad fin février, au Tour des Flandres, voire à Paris-Roubaix début avril, sont particulières. Pour briller au "Ronde", Alaphilippe devra sans doute s'initier en amont sur les courses préparatoires. Le tout pour ne pas perdre la tête dans ce dédale de monts aux noms plus barbares les uns que les autres et ainsi transformer l'essai.