Il y a dix jours, Julian Alaphilippe disait adieu à une possible victoire lors du Tour des Flandres 2020. La faute à un motard de l'organisation qui a fauché le coureur français. Pourtant, le champion du monde, opéré d'une double fracture à la main droite, assure lui avoir pardonné. "Je ne dis pas que c'est la faute du pilote de la moto, qui n'a rien à faire là. Non. J'ai entendu que le motard s'en voulait, qu'il n'était pas bien avec cette histoire. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. J'espère que cette interview va le rassurer. Je ne lui en veux pas, c'est un fait de course. Et puis de toute façon je ne suis pas quelqu'un de rancunier", a-t-il confié à L'Equipe.

Eddy Lissens, le motard qui a involontairement percuté Julian Alaphilippe, a fait part de son sentiment de culpabilité dans la presse néerlandaise, au lendemain des faits. "Je me sens coupable mais je ne pouvais rien faire d’autre, a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. J’ai été fortement affecté par cette chute. Les blessures d’Alaphilippe sont conséquentes et il a perdu la chance de remporter le Tour des Flandres. Cela me touche beaucoup. Après la course, j’ai été la cible des réseaux sociaux dans le monde entier. Cela m’a blessé profondément."

Désormais, Julian Alaphilippe assure que ses douleurs "s'atténuent". "Les jours qui ont suivi l'opération, je ne m'attendais pas à avoir aussi mal. La main était très gonflée. Je dormais mal. Mais c'est une bonne chose de m'être fait opérer, cela me permet de récupérer plus vite. De toute façon, je n'avais pas le choix, c'étaient deux vilaines fractures, déplacées. L'opération n'était même plus une option, il fallait la faire", a-t-il conclu.

