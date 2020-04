Les passionnés de cyclisme vont pouvoir se consoler dimanche. Le Tour des Flandres a été annulé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, mais Eurosport.fr vous propose de suivre en direct, le Tour des Flandres virtuel. Treize coureurs professionnels y participeront. Remco Evenepoel, Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Zdenek Stybar, Mike Teunissen, Michael Matthews, Nicolas Roche et Alberto Bettiol, vainqueur en 2019, se défieront sur les 32 derniers kilomètres du "Ronde".

Vieux Quaremont et Paterberg au programme

Flanders Classics, organisateur du Tour des Flandres, s'est associé à Bkool et Kiswe pour que les coureurs disputent la course sur rouleaux à leur domicile pendant ces temps de confinement. Ainsi, la course devrait durer une heure et aura pour cadre les 32 derniers kilomètres du "vrai" Tour des Flandres. Au programme donc, trois monts, le Kruisberg pour commencer puis l'enchaînement Vieux Quaremont et Paterberg qui devrait décider du vainqueur.

Parmi les participants, Alberto Bettiol, vainqueur en 2019 après un joli numéro solitaire, est le seul ancien lauréat mais d'autres connaissent très bien les lieux. Greg Van Avermaet a terminé sur le podium à trois reprises (2e en 2014 et 2017, 3e en 2015) alors que Oliver Naesen, Zdenek Stybar ou Yves Lampaert ont déjà pris de belles places d'honneur. Ce dernier a expliqué dans un communiqué de sa formation Deceuninck-Quick Step que le "Tour des Flandres n'est pas seulement notre plus gros objectif de la saison mais aussi notre Championnat du monde à nous. Ce sera évidemment différent dimanche mais je suis motivé à faire de mon mieux".

Vidéo - Première victoire chez les pros sur un "monument" : Bettiol a signé son chef-d'œuvre 02:46

Encore tout jeune, Remco Evenepoel marque déjà de son empreinte le cyclisme mondial. Dimanche, il va découvrir les Monuments d'une manière particulière : "Je pense que je suis le premier coureur de l'histoire qui roule son premier Monument virtuellement, a-t-il souri à la Dernière Heure. De ce que j'ai compris, les conditions du Tour des Flandres seront copiées, ce sera donc un test très éprouvant." Alors qu'en Belgique, les coureurs professionnels ont le droit de sortir pour s'entraîner, il a expliqué avoir reconnu le parcours et avoir été "choqué" par la difficulté de certaines montées. "Je n'ai pas encore élaboré de tactique avec mes équipiers. Nous avons encore le temps. Je ne sais pas encore comment nous pourrons rouler ensemble de manière virtuelle", a-t-il poursuivi. Il ne marquera pas l'histoire en remportant le premier Tour des Flandres "virtuel" mais ce serait un joli clin d'oeil.