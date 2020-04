Il aura finalement fallu que cette course soit virtuelle pour que Greg Van Avermaet s'impose sur le Tour des Flandres. Le champion olympique a tenu tête à Alberto Bettiol, vainqueur de l'édition 2019, et à 11 autres coureurs professionnels, au terme d'une course de 32 kilomètres dans des conditions presque similaires au vrai Ronde.

Remco Evenepoel avait pourtant pris les commandes de la course avec Bettiol et c'est le Paterberg, qui a été le juge de paix de la course. Van Avermaet s'y est détaché et a ensuite résisté pendant plus de dix kilomètres. Oliver Naesen, Nicolas Roche, Thomas De Gendt, terminent respectivement 2e, 3e et 4e et Jasper Stuyven finit 5e.

Interrogé par Sporza, Van Avermaet s'est confié sur sa course : "J'ai été lâché au tout début de course, surpris par le rythme imprimé dès les premiers hectomètres. Mais j'ai pu combler mes dix secondes de retard ensuite et m'imposer. C'était dans les bosses qu'il fallait faire la différence. C'était drôle, on s'est bien amusé." Il ajoutait malicieusement : "Évidemment, je ne compte pas cette victoire dans mon palmarès..." Le Belge avait toujours touché du bout des doigts la première place sans jamais l'atteindre : 2e en 2014 et 2017, 3e en 2015.