Tom Dumoulin s'apprête à faire un grand changement dans son programme. Et celui-ci est plutôt plaisant. Selon les informations du site spécialisé Wielerflits.nl , le coureur de la formation Jumbo-Visma va passer par la case des Flandriennes en ce début de saison 2021. Dumoulin, 30 ans, participera aux GP E3 fin mars et au Tour des Flandres, le dimanche 4 avril.

Oui, Dumoulin participera bien au Tour des Flandres. Ce n'est pas une première dans sa carrière, mais son baptême du feu remontait à une autre époque. C'était il y a huit années, en 2012, et le natif de Maastricht avait à l'époque remplacé au pied levé un coéquipier de la défunte Argos-Shimano.

Pas fait pour ce type de course, le Batave n'avait pas terminé l'épreuve. Forcément, cette deuxième "première fois" sera scrutée de près. Mais il ne doublera pas avec Paris-Roubaix. Surtout, il n'ira pas sur les Ardennaises (Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège). Dumoulin se rendra ensuite sur le Tour de Romandie (27 avril - 2 mai) pour continuer reprendre sa préparation pour les grands tours.

Si la Jumbo-Visma et le coureur n'ont encore rien déterminé, à contrario de la saison dernière, où la formation néerlandaise avait annoncé son équipe dès décembre 2019, la préférence de Dumoulin va pour le moment au Tour de France. Restera à déterminer son rôle. L'option équipier de luxe ne lui avait pas plu en 2020 - sur le Tour et la Vuelta au service de Primoz Roglic - mais il ne pouvait pas donner plus physiquement.