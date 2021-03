Cyclisme

Julian Alaphilippe a un compte à régler avec le Tour des Flandres

TOUR DES FLANDRES - Une première spectaculaire. Il y a cinq mois et demi, Julian Alaphilippe découvrait le Ronde et se retrouvait opposé aux deux favoris de l'épreuve - Mathieu van der Poel et Wout Van Aert - à l'approche du final. Mais une chute mémorable, causée par un choc avec une moto de l'organisation, a mis un terme à ce scénario rêvé. Va-t-il réécrire la fin de l'histoire ce dimanche ?

00:02:54, il y a 4 heures