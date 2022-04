Une symphonie inachevée. Dimanche, Tadej Pogacar a conclu sa découverte du Tour des Flandres en levant les bras de désarroi, battu et même privé de podium (4e) dans un final tactique qu’il a mal géré. Mais avant cet épilogue frustrant , il avait éclaboussé la course de sa classe et confirmé son infinie polyvalence dans des proportions que l’on pouvait à peine soupçonner.

"Pogi" a encore bluffé son monde, à commencer par Mathieu van der Poel, lauréat du Ronde pour la deuxième fois. "C’est dommage que Pogacar ne soit pas sur le podium, il était le plus fort aujourd’hui", a estimé le grand favori de l’épreuve, comme rapporté par l'AFP. Dans le dernier des trois franchissements du Vieux Quaremont, puis dans le Paterberg, Van der Poel s’est dépouillé pour suivre le prodige slovène.

Van der Poel poussé dans ses derniers retranchements

"J’essayais de tenir sa roue. Il était incroyablement fort, poursuit le vainqueur, au sujet de son plus dangereux adversaire du jour. Surtout dans le Paterberg, où j’étais vraiment à la limite (…) Je n’avais jamais eu autant d’acide lactique. Je savais qu’il fallait que je reste dans sa roue." Dans cet ultime mont, Van der Poel a perdu une demi-longueur, l’espace d’un instant. Mais il a tenu bon.

"MVDP" a été envoyé dans les cordes. Pourtant, le coureur néerlandais était sur son terrain. En quatre participations au Tour des Flandres, il compte donc deux succès, et une quatrième place pour plus "mauvais" résultat. Cela donne du crédit à ce qu’a réalisé le phénomène Pogacar, qui s’est montré élogieux concernant le seul homme qu’il n’a pas réussi à larguer.

Une attaque foudroyante dans le Vieux Quaremont

Il (Van der Poel) était en feu, très fort. Nous étions peu ou prou du même niveau dans les montées", a ainsi considéré le leader de l’équipe UAE Emirates, concédant dans un sourire : "J’ai essayé d’accélérer (dans le Paterberg), mais je n’en avais pas assez dans les jambes pour le lâcher." La suite, c’est (Van der Poel)", a ainsi considéré le leader de l’équipe UAE Emirates, concédant dans un sourire : "(dans le Paterberg),." La suite, c’est un duel majestueux qui se transforme en sprint à quatre et livre un verdict en partie trompeur.

Le récital de Pogacar avait débuté une heure et demie avant de se terminer par ce couac. Dans le deuxième passage par le Vieux Quaremont - "une côte (qu'il) aime beaucoup" -, il a placé un démarrage ébouriffant, pour avaler un groupe de contre constitué de concurrents de renom - Zdenek Stybar et Mads Pedersen, notamment. Seul le tenant du titre, Kasper Asgreen, a suivi son changement de rythme. Il a semblé le payer quelques bornes plus loin.

Dans le Koppenberg, c’est encore le Slovène qui a fait la différence, avec Van der Poel et Valentin Madouas (3e) dans son sillage, pour créer un quintet de tête, reprenant Fred Wright et Dylan van Baarle (2e). Jusqu’à sa tergiversation coupable dans la dernière ligne droite, Pogacar a été l’homme fort de la 106e édition du Monument pavé que la Belgique chérit.

Un coup de pédale d’habitué

Le plus frappant, dans la façon dont Tadej Pogacar a mis quasiment tous les spécialistes au pas, c’est qu’il l’a fait dans un style de pur Flandrien. Assis sur sa machine. Pas comme un grimpeur/puncheur qui a su s’adapter l’espace d’une course. "Pogacar était vraiment très fort, ça s’est fait à la pédale, tout simplement", a salué Florian Sénéchal, archi-dominé, comme toute la Quick-Step Alpha Vinyl (aucun coureur dans le Top 20).

Mercredi, lors d’A Travers la Flandre, Pogacar avait signé une dixième place prometteuse. Après avoir couru à contre-temps, piégé par un mauvais placement. On pouvait penser que la difficulté du Tour des Flandres, qui se joue souvent "à la jambe", et cette leçon lui permettraient de s’illustrer, ce dimanche en direction d’Audenarde. Le doute n’est plus permis : "Pogi" a ajouté une course à la copieuse liste des épreuves dont il a l’étoffe d’un favori.

