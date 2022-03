Toujours pas de Monument donc pour Julian Alaphilippe. Alors qu'un potentiel retour du double champion du monde sur le Tour des Flandres a agité les coulisses de la petite reine, la formation Quick-Step Alpha Vinyl ne devrait pas prendre de risques, comme le rapporte L'Equipe . Le quotidien précise que l'équipe belge aurait décidé de maintenir sa ligne directrice et de ne pas précipiter le retour de son leader.

Ces dernières heures, "Alaf" avait fait beaucoup parler de lui quant à un éventuel retour anticipé. Mardi, le Tricolore avait été aperçu avec ses coéquipiers sur les routes du Tour des Flandres et l'hypothèse de sa présence au départ du Monument flandrien avait pris de l'ampleur. Malgré la méforme de leurs cadres et des résultats mitigés en ce début de saison, les dirigeants de la QuickStep ont préféré mettre un terme aux spéculations et mettre les meilleures chances de leur côté pour le retour du maillot arc-en-ciel à son meilleur niveau.

Alaphilippe est attendu lundi dans le Pays basque pour son retour à la compétition. Le puncheur devrait ensuite continuer sa préparation pour Liège-Bastogne-Liège (à vivre le 24 avril sur Eurosport), l'un de ses grands objectifs de cette année 2022.