toxine à partir de 200 kilomètres", ce qui va entraîner le triple champion du monde slovaque à passer des examens supplémentaires. Il sera remplacé par le Français Geoffrey Soupe. Le Tour des Flandres perd son vainqueur de 2016. Selon L'Equipe , Peter Sagan (TotalEnergies) a en effet renoncé à prendre le départ de la course belge, dimanche. Le quotidien, qui cite le staff de son équipe, souffre d'un problème physique et de "", ce qui va entraîner le triple champion du monde slovaque à passer des examens supplémentaires. Il sera remplacé par le Français Geoffrey Soupe.

Frappé par le Covid-19 en janvier dernier, Sagan a abandonné dimanche dernier sur Gand-Wevelgem. Il devrait retrouver le peloton lors du Circuit de la Sarthe, qui se déroulera entre le 5 et 8 avril, après une première reprise il y a un peu plus d'un mois sur le Tour des Alpes Maritimes et du Haut-Var. Autant dire que le début de saison de Sagan, contraint de se retirer avant la 3e étape du Tirreno-Adriatico, est décidément compliqué.

