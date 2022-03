Une édition 2022 tout aussi riche en suspense que la précédente ? C'est la promesse de ce Tour des Flandres 2022, deuxième Monument de la saison ! Après la victoire "surprise" de Kasper Asgreen en 2021 , cette cuvée 2022 s'annonce également pleine de surprises.

Dimanche 3 avril 2022, à partir de 11h, le 106e Tour des Flandres de l'histoire sera à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport et l'application Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Le résumé du "Ronde" : Asgreen, parfait tactiquement, monstrueux physiquement

Sur quelle chaîne regarder le Tour des Flandres en direct vidéo ?

Comme chaque année, le Tour des Flandres sera à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. La course sera à suivre en intégralité à partir de 11h.

Commentaire : Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel

La course sera également à suivre en live commenté sur Eurosport.fr. Tout au long de la semaine, pendant et après la course, nos journalistes et consultants vous feront vivre les les enjeux, les meilleurs moments et toute les réactions des coureurs présents sur la Ronde.

Vous pourrez également retrouver vos deux rendez-vous incontournables : lundi, Bistrot Vélo, animé par Guillaume Di Grazia avec Julien Jurdie, directeur sportif d'AG2R Citroën, et L'Echappée de Fritsch à quelques heures de la course. Notre consultant Nicolas Fritsch reviendra sur les enjeux et les grandes questions autour de ce Tour des Flandres.

La course sera également retransmise par le groupe France Télévisions.

Qui sont les favoris et les Français engagés sur le Tour des Flandres 2022 ?

Les favoris : Sacré en 2020, deuxième en 2021 et vainqueur de sa première course de la saison en Italie lors de la Coppa Bartoli, Mathieu van der Poel monte en puissance et sera attendu parmi les principaux prétendants. Après avoir écrasé l'E3 SaxoBank Classic avec Christophe Laporte, Wout Van Aert rêve lui d'un premier succès sur la Ronde. Très actif sur Milan-Sanremo, le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar comptera naturellement parmi les grandissimes favoris.

Les outsiders et principaux coureurs à suivre : En l'absence de Julian Alaphilippe, le tenant du titre Kasper Asgreen sera le fer de lance de sa formation Quick-Step Alpha Vinyl. Vainqueur sur Milan-Sanremo il y a quelques jours, Matej Mohoric sera également un sacré client sur cette 106e édition. Pami les autres coureurs à suivre de près, Peter Sagan, Alejandro Valverde, Stefan Küng, Giacomo Nizzolo, Michael Matthews, Jasper Stuyven, Dylan Van Baarle ou encore Alexey Lutsenko peuvent prétendre à la victoire à Oudenaarde.

Les Français au départ : Deuxième pour quelques millimètres derrière WVA sur l'E3, Christophe Laporte est l'homme en forme côté tricolore. Très souvent sur le podium cette saison, mais jamais vainqueur, Hugo Hofstetter rêve d'un grand coup dans les Flandres tout comme Florian Sénéchal. Deuxième à Milan-Sanremo, quatrième de la Ronde en 2021, Anthony Turgis sera également présent et peut nourrir de belles ambitions. Valentin Madouas, Matis Louvel, Alexis Renard, Cyril Barthe, Jérémy Lecrocq ou encore Adrien Petit seront également présent.

Quel est le parcours de cette 106e édition du Tour des Flandres ?

C'est un parcours relativement "classique" qui attend les coureurs pour cette Ronde. On devrait encore une fois retrouver les grands classiques du Tour des Flandres tout au long du parcours avec le Vieux Quaremont, le Koppenberg ou encore le Paterberg.

Point important, et pas des moindres, les organisateurs ont annoncé que Anvers et Bruges alterneraient chaque année en tant que ville départ de la course. Pour cette édition 2022, c'est à Anvers que les coureurs débuteront le Monument.

Le palmarès des dix dernières éditions du Tour des Flandres

2021 : Kasper Asgreen (DEN)

2020 : Mathieu van der Poel (NED)

2019 : Alberto Bettiol (ITA)

2018 : Niki Terpstra (NED)

2017 : Philippe Gilbert (BEL)

2016 : Peter Sagan (SVK)

2015 : Alexander Kristoff (NOR)

2014 : Fabian Cancellara (SUI)

2013 : Fabian Cancellara (SUI)

2012 : Tom Boonen (BEL)

