Tadej Pogacar peut-il remporter le Tour des Flandres ? "On va voir", s’amuse le prodige, qui n’a pas l’habitude de quitter ses pénates monégasques ou slovènes pour le simple plaisir d’enquiller les bornes dans un nouveau décor, aussi bucoliques soient les Flandres au printemps. “C’est plus que jamais mon favori pour dimanche”, s’enthousiasme un proche de Pogi après sa prestation sur À travers la Flandre (10e). “On ne peut que se méfier”, semblent dire ses adversaires, respectueux devant les micros et prompts à profiter d’une faute de placement de l’épouvantail slovène pour l’écarter de la course à la victoire mercredi.

On ne viendra pas ici opposer nos petites impressions aux grandes ambitions de l’astre slovène et aux stratégies des rivaux qui gravitent autour de lui, partagés entre déférence et crainte. Attaquons-nous plutôt à un débat qui bourgeonne en ce printemps, et qui a tout pour prendre de l’ampleur par-delà les pavés menant d’Anvers à Audenarde : qui veut voir Pogacar se transformer en véritable Cannibale ? Comment le cyclisme s’accommoderait-il aujourd’hui d’un dominateur tout puissant, faisant fi de la diversité des courses et de la spécialisation des coureurs pour imposer son joug sur tous les terrains et en toutes circonstances ?

Ad

Pogacar a agréablement surpris, mais le patron, c'est van der Poel: le résumé d'A travers la Flandre

Tour des Flandres Le Covid a frappé : Van Aert déclare forfait IL Y A 4 HEURES

Teddy Merckx, le Cannibale doux comme un nounours

Pogi a encore du chemin à parcourir et des triomphes à multiplier pour s’élever au rang d’Eddy Merckx, ou du Blaireau Bernard Hinault, mais il a déjà avalé un début de saison gargantuesque. Sur les routes émiraties (UAE Tour) et italiennes (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico), ses démonstrations de force en série ont donné plus d’étoffe à son surnom naissant : Teddy Merckx. Le Cannibale, mais avec l’innocence d’un nounours (“Teddy Bear”). Une espèce de tueur au visage d’ange, dont la jeunesse et la tranquillité amusée viennent adoucir une implacable domination.

Pogacar donne des raclées, mais il garde des traits enfantins, un regard espiègle (sauf quand il se dresse sur les pédales, baisse le visage et fait basculer ses épaules vers l’avant pour mieux s’envoler vers la gloire) et une mèche rebelle qui se glisse dans les trous de son casque. Pour caricaturer, Pogi est “méchant”, mais il est “chou”. Alors ça passe mieux.

Même ses adversaires l’apprécient et, pour l’instant, acceptent sa domination de bonne grâce. À l’arrivée des Strade Bianche, Alejandro Valverde (Movistar) savourait une deuxième place “au goût de victoire”. Le vétéran espagnol était déjà El Imbatido (“L’Invaincu”) lorsque Tadej voyait le jour à Komenda, en septembre 1998. Mais sur la route de Sienne, où il avait déjà goûté au podium, il s’estimait heureux d’être revenu dans le coup après une chute précoce (dans laquelle Pogacar était également impliqué) et d’avoir été le premier témoin d’un numéro d’exception.

Les champions ultimes

Seul au monde sur les chemins toscans, Pogi était intouchable pour le commun des cyclistes, et pour le tout-venant des champions qui se massaient derrière lui, sans espoir de victoire. Si ses rivaux eux-mêmes ne se croient plus en mesure ne serait-ce que d’accompagner le meilleur d’entre eux, les fans se retrouvent enfermés dans un choix limité. Admirer les exploits du champion. Ou détourner le regard d’un spectacle qui, à force de répétitions, va lasser, désemparer, voire énerver.

Le sport du XXIe siècle a déjà accouché d’un bon lot de champions ultimes. Le public n’a jamais douté de la victoire d’Usain Bolt, mais sa foulée fantastique a toujours attiré. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont chacun mis le circuit mondial au pas pour de longs règnes solitaires qui ont généré un enthousiasme absolu. Les buts enquillés par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi suscitent des louanges sans retenue. Mais en cyclisme, c’est un peu différent.

Au faîte de sa gloire, Alfredo Binda était surnommé la Joconde, sifflé par le public milanais et payé par l’organisation du Giro pour ne pas participer en 1930 ! Merckx épuisait les conteurs, qui ne savaient plus quels superlatifs employer pour décrire ses exploits, les coureurs, dont certains conditionnaient leur participation à une non-sélection du Belge, et les spectateurs, au point que l’un d’entre eux l’a frappé dans la montée du Puy de Dôme, sur le Tour de France 1975.

Gougeard : "Il n'y a pas plus fort que Pogacar"

A posteriori, la légende cycliste se prête particulièrement aux exploits de tyrans sur roues (et aux éclats de rébellion qui viennent les bousculer). Au présent, leur domination se révèle abrutissante et agaçante.

Cannibale à demi

Lance Armstrong et les coureurs du Team Sky se sont également attirés des démonstrations de franche haine, et encore le coureur américain et la formation britannique concentraient-ils l’essentiel de leur domination sur le Tour de France. Pogacar, lui, veut tout gagner. Avec sept victoires en 2022, il est le vainqueur sortant du Tour avec le plus grand nombre de succès à ce stade de la saison depuis Merckx en 1971.

Dominateur sur le Tour de Sardaigne et Paris-Nice, le Cannibale originel (qui fêtait cette année-là ses 26 ans) avait enchaîné avec un triomphe sur Milan-Sanremo, avant de dominer le Het Volk, le Tour de Belgique, Liège-Bastogne-Liège, le Grand Prix de Francfort, le Critérium du Dauphiné, le Grand Prix du Midi Libre et le GP Camaiore en route vers le Tour de France, remporté pour la troisième année consécutive, avec quatre victoires d’étapes à la clef. Pour parfaire sa saison, Merckx avait également remporté le Mondial et le Tour de Lombardie.

Aussi impressionnant soit-il, Pogacar ne finira pas la saison avec un tel bilan (non exhaustif, qui plus est !). Il n'est pas dans la retenue, mais les temps ont changé, et l'ont notamment privé de Vuelta l'an dernier, sur injonction de ses sponsors, alors qu'il visait le doublé après sa victoire sur le Tour. Ses ambitions sont reportées sur cet été.

En attendant, ses deux dernières sorties, sur Milan-Sanremo (5e) et À travers la Flandre (10e), ont également montré que tous ses numéros solitaires n’étaient pas voués au succès, et qu’il restait même possible de suivre sa roue, voire même de le distancer pour filer vers la victoire. La Petite Reine et ses amoureux peuvent pousser un soupir de soulagement : le cyclisme sur route brille encore par sa diversité et son suspense !

Louvel : "Pogacar est un ogre qui va nous embêter pas mal d'années"

Tour des Flandres Le fantôme Alaphilippe plane : Pourquoi Quick-Step ne fait plus peur IL Y A 12 HEURES