Pas de duel Van Aert - Van der Poel sur le Ronde. La crainte ne date pas d'hier. Mais les rôles ont été inversés. Alors qu'en début de saison, la perspective de l'absence de Mathieu van der Poel lors des classiques flandriennes n'était pas saugrenue, du fait de plusieurs blessures l'ayant poussé à ne pas courir jusqu'en mars, c'est Wout van Aert qui va faire faux bond au premier Monument pavé de l'année.

Le vainqueur de Milan-Sanremo 2020 est atteint du Covid et a ainsi déclaré forfait ce vendredi , à deux jours du Tour des Flandres. Pour Van der Poel, propulsé unique grand favori d'une épreuve qu'il a remportée en 2020, cela pourrait ressembler à une aubaine. L'absence de Van Aert lui est-elle, vraiment, avantageuse ?

NON, C'EST UN INCONVÉNIENT

L'aspect tactique : une équipe de moins pour contrôler

Mathieu van der Poel a perdu son principal adversaire mais aussi un potentiel allié de circonstance. L'équipe Jumbo-Visma assumera-t-elle le poids de la course autant que la formation Alpecin-Fenix, malgré le retrait de Wout van Aert ? Peut-être... Cela reviendrait à estimer que le duo Christophe Laporte - Tiesj Benoot regarde droit dans les yeux Van der Poel. Un pari qui ne serait pas ubuesque, certes, mais audacieux.

Si Jumbo-Visma recule d'un cran dans la hiérarchie de ce Ronde, adopte une stratégie plus offensive, il ne restera plus grand-monde pour contrôler avec les équipiers de MVDP. D'autant plus que la Quick-Step Alpha Vinyl est dans une spirale négative dont elle espère sans doute sortir en plaçant des pions à l'avant, plutôt qu'en verrouillant l'épreuve de A à Z pour Kasper Asgreen.

L'aspect mental : une rivalité dans laquelle ils se sont construits

Il est compliqué de parler de Wout van Aert sans évoquer Mathieu van der Poel, et vice versa. Presque impossible de présenter le palmarès de l'un, sans avoir, ne serait-ce que dans un coin de la tête, celui de l'autre à l'esprit. Le Belge est triple champion du monde de cyclo-cross, le Néerlandais a une couronne de plus. Sur route, les deux coureurs de 27 ans ont chacun remporté "seulement" un Monument.

Cette rivalité, constitutive de leurs carrières, a accouché de quelques enterrements de première classe, mais surtout de duels épiques. Elle exalte ces deux champions plus souvent qu'elle ne les inhibe. Une sensation peut-être encore plus prégnante chez Van der Poel. Dimanche, il sera orphelin de son meilleur ennemi.

L'aspect prestige : une petite tache, mais une tache quand même

Vincenzo Nibali aurait-il gagné le Tour de France 2014 sans les abandons d'Alberto Contador et de Christopher Froome ? Il y a fort à parier que cette question n'obsède pas le Requin de Messine mais son insidieuse persistance témoigne de ce qui pourrait attendre Mathieu van der Poel.

L'argument du moindre prestige est probablement le moins puissant, tant on retient le nom des vainqueurs du Tour des Flandres, plus encore que le contexte de leurs succès, au fil des années. Triompher d'une telle classique est un accomplissement par essence. Mais la dualité Van der Poel - Van Aert est si forte que cet aspect n'est pas à négliger.

Qu'il lève les bras dimanche à Audenarde ou subisse un camouflet, le petit-fils de Raymond Poulidor le fera en l'absence de celui avec qui il était censé partager l'affiche de ce Ronde. Sa performance sera en partie analysée par ce prisme, accompagnée dans le meilleur des cas de "oui mais…", et dans le pire de "et encore…", dont il se passerait bien.

OUI, C'EST UN AVANTAGE

Un écueil… qui peut convenir à son tempérament

La problématique de l'absence de pacte entre ténors, pour contrôler la course, est plus ou moins significative, selon la façon de courir des leaders. En l'occurrence, Van der Poel est du genre à s'en accommoder. "Impossible de cadenasser jusqu'au final, pour m'assurer un duel avec Van Aert ? Très bien, alors je vais éparpiller le peloton encore plus tôt que prévu." Voici ce qu'il pourrait se dire.

Mathieu van der Poel l'a expérimenté, une fois de plus, mercredi lors d'À Travers la Flandre. Il a pris en personne des relais, à près de cent bornes de l'arrivée, deux heures avant de couper la ligne victorieusement. Qui dit course débridée dit course pour outsiders, souvent. Mais certaines règles semblent ne pas s'appliquer à son talent.

Son plus fort adversaire absent

Au-delà des considérations tactiques, Van der Poel peut se réjouir de voir le coureur le plus à même de le battre manquer à l'appel. Certes, c'est Kasper Asgreen qui lui avait damé le pion au finish l'an passé, mais quelques mois plus tôt, Van Aert avait prouvé qu'il pouvait quasiment être son égal sur le Ronde, conquis par le Néerlandais en 2020.

Surtout, le début de saison du champion de Belgique, lauréat du Het Nieuwsblad et du GP E3, avait confirmé qu'il était prêt à briguer un premier sacre sur le Tour des Flandres. Sans lui, la liste des coureurs susceptibles de prendre le meilleur sur Van der Poel, à la pédale dans le final, sans que cela ne représente une surprise s'est réduite à un (voire aucun) nom : celui du tenant du titre danois.

Sonny Colbrelli a démontré sa capacité à battre MVDP à l'issue d'une course usante, lors du dernier Paris-Roubaix. Mais il ne sera pas au départ. Au même titre qu'un Peter Sagan de toute façon en chute libre, que Sep Vanmarcke ou encore Julian Alaphilippe. Dans le genre phénomène, Tadej Pogacar sera en revanche de la partie, mais son inexpérience sur l'épreuve en fait un prétendant bien différent de Van Aert.

La plus forte équipe affaiblie

Sur les pavés, entre autres, Jumbo-Visma piétine la concurrence depuis le début de l'exercice 2022. Ce n'est pas seulement un cador qui est à rayer de la "startlist", en la personne de Wout van Aert, mais bien la tête de gondole de la plus puissante des escadrilles. Un statut qu'elle perd d'ailleurs probablement sans son leader.

Tiesj Benoot, Christophe Laporte ou autre Mike Teunissen seront bien là, mais Alpecin-Fenix n'a plus le même complexe collectif à faire, avec Xandro Meurisse, Silvan Dillier, Gianni Vermeersch en acolytes du grand favori. C'est plutôt du côté de la INEOS Grenadiers (Pidcock, Narvaez, Van Baarle, Turner) qu'il faut se tourner pour trouver le groupe le plus dense, alors que le train jaune et noir peinera à rouler sur tout le monde dimanche.

L'absence de Wout van Aert ne simplifie ni ne complique l'équation proposée à Mathieu van der Poel, ce dimanche. Elle la modifie seulement. Et il a toutes les clefs en main pour la résoudre.

