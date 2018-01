Caleb Ewan a vu double

L'équipe australienne Mitchelton (ex-Orica) a réalisé le doublé dans la 2e étape du Tour Down Under, mercredi à Stirling, où le petit gabarit australien Caleb Ewan s'est imposé devant le Sud-Africain Daryl Impey. Ewan, devancé dans la première étape par l'Allemand André Greipel, a endossé le maillot de leader de l'épreuve, par une chaleur estivale supérieure à 30 degrés. "J'ai entendu à l'oreillette que Greipel avait été lâché dans la dernière montée", a expliqué le vainqueur du jour (23 ans) qui a signé son 7e succès d'étape au Tour Down Under.

Le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, troisième la veille, a dû se résigner cette fois à la quatrième place derrière l'Australien Jay McCarthy. La 3e étape, prévue initialement sur 146 kilomètres entre Glenelg et Victor Harbor, sera raccourcie de 26 kilomètres en raison de la chaleur caniculaire attendue sur la course, supérieure à 40 degrés.