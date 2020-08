TOUR DU LIMOUSIN - L'Italien Luca Wackermann (Vini Zabu KTM) a remporté vendredi le Tour du Limousin à l'issue de la quatrième et dernière étape reliant Saint-Pardoux à Limoges sur 167 km et remportée par son compatriote Alessandro Fedeli (Nippo Delko One Provence).

A 28 ans, Luca Wackermann, leader du Tour du Limousin à l'issue de l'étape initiale puis obligé de céder son maillot jaune le lendemain avant de le rendosser jeudi, s'adjuge la plus belle victoire de sa carrière sur des routes limousines qu'il apprécie particulièrement. En 2018, il avait déjà remporté une étape sur l'épreuve. Au classement final, Wackermann a devancé de deux petites secondes le prometteur sprinteur britannique Jake Stewart (Groupama FDJ) et Rui Costa de quatre secondes. Derrière eux, à noter le tir groupé des Français Kevin Ledanois (Arkea Samsic), Romain Combaud (Nippo Delko One Provence) et Anthony Delaplace (Arkea Samsic).

Au cours de cette ultime étape animée par les Français François Bidard (AG2R La Mondiale), Valentin Ferron (Total Direct Énergie) et Tony Hurel (St-Michel-Auber 93), puis Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) et l'Espagnol Peio Goikoetxea (Euskaltel Euskadi) et conclue sur le circuit de Beaublanc, le Portugais Rui Costa (UAE Emirates) s'est démené sur la fin pour combler les 15 secondes de retard qu'il avait sur Wackermann.

Parfaitement lancé par son équipe à 9 km de l'arrivée, l'entreprise du champion du monde 2013 a échoué et c'est son compagnon de fuite, l'Italien Fedeli, 24 ans, qui a levé les bras à Limoges avec cinq secondes d'avance sur le peloton où figurait le leader de l'épreuve.

