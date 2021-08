Simone Velasco (Gazprom-RusVelo) a remporté la troisième étape du Tour du Limousin disputée jeudi entre Bugeat et Lubersac sur 184,2 km, Dorian Godon (AG2R Citroën) conservant son maillot de leader. L'Italien, très actif, a été récompensé de son gros travail tout au long de cette étape mouvementée qui a failli coûter cher à Dorian Godon, apparu plusieurs fois esseulé sur les routes corréziennes avec comme seuls coéquipiers Benoît Cosnefroy et François Bidard pour le protéger.

Le lauréat italien du jour s'est détaché d'un groupe de neuf attaquants dans la dernière bosse finale pour s'imposer avec onze secondes d'avance devant Simon Geschke (Cofidis) et Luca Wackermann (Eolo-Kometa Cycling Team), vainqueur sortant de l'épreuve.

Le peloton des favoris, qui a compté un peu plus d'une minute de retard à 25 kilomètres de l'arrivée, a réduit cet écart à 22 secondes sur la ligne. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), arrivé peu après, portera vendredi le maillot de meilleur grimpeur. Au classement général, Dorian Godon conserve 14 secondes d'avance sur ses compatriotes Warren Barguil (Team Arkea Samsic) et Franck Bonnamour (B&B Hôtels) qui a empoché deux secondes de bonifications, avant la dernière étape vendredi entre Sauviat-sur-Vige et Limoges longue de 169,7 km.

