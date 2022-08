Habitué des podiums du Tour du Limousin, Julien Simon (TotalEnergies) a remporté son premier succès sur cette épreuve, mardi entre Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne) et La Souterraine (Creuse) au terme de 176,4 km en ouverture de l'édition 2022, et a pris le maillot jaune de leader.

Durant cette étape escarpée et pluvieuse, les échappées ont tardé à se former sur les routes du Limousin, après plusieurs tentatives avortées. Mais après 30 kilomètres, cinq hommes étaient en tête pendant près de 100 kilomètres : Joel Nicolau Beltran, Clément Carisey, Kenny Molly, Valentin Paret-Peintre, et Alexis Gougeard. Ils ont été repris à quelques kilomètres de l'arrivée par Valentin Madouas (Groupama FDJ) qui plaçait une attaque.

Dans le peloton, les grosses écuries comme l'UAE ou encore la Movistar imposaient un rythme très soutenu, mais à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée, Julien Simon trouvait les ressources pour se détacher du peloton. Sur la ligne, le pensionnaire de TotalEnergies a devancé Matteo Trentin (UAE) et Alex Aranburu (Movistar), respectivement de une et six secondes. Il endosse ainsi le maillot jaune de leader avant l'étape de mercredi qui partira de Champcevinel pour rallier Ribérac en Dordogne.

