Tour du Pays Basque : Vincenzo Nibali (Bahreïn) abandonne à cause d'une "lésion cutanée"

L'Italien Vincenzo Nibali (Bahreïn) a abandonné vendredi avant l'avant-dernière étape du Tour du Pays Basque en raison de "lésions cutanées qui l'empêchent de s'asseoir correctement sur la selle", a annoncé le médecin de l'équipe. "C'est inutile de continuer dans ces conditions et prendre des risques. Pour des raisons préventives et afin de faciliter sa récupération en vue de la suite de la saison, nous avons décidé de le retirer de la course", a ajouté le Dr Emilio Magni.

Arrivé avec l'étiquette de favori, le coureur de 33 ans qui a remporté les trois grands tours n'était que 45e avant son abandon, à près de sept minutes du leader slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo). Nibali entend désormais se remettre physiquement afin d'être opérationnel pour disputer dans une dizaine de jours en Belgique les classiques ardennaises à son programme.