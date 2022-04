Six mois sans victoire, dans l’absolu, ce n’est pas un scandale. Mais pour Julian Alaphilippe, six mois, c’est une éternité. Au-delà de sa victoire, la dernière, aux Mondiaux en octobre à Louvain, il faut remonter à la première étape du Tour de France, soit plus de neuf mois en arrière, pour le voir lever les bras en défendant les couleurs de la Quick Step. Ce mardi, à Viana à l'issue de la 2e étape du Tour du Pays Basque, le champion du monde a donc mis fin à une disette qui n’en finissait plus de s’étendre et à une anomalie pour un coureur aussi vorace.

"Je suis content, elle fait du bien celle-là, nous a-t-il confié à l'issue de la journée. C’est la première de l’année, je l'attendais depuis un petit moment. J'ai vécu quelques semaines compliquées." Forfait pour Milan-San Remo, où il nourrissait de grosses ambitions, Alaphilippe a dû se remettre d'une grosse bronchite accompagnée de fièvres après un coup de froid sur Tirreno-Adriatico.

Le plan ? Essayer de gagner et décrocher un bon classement avec Remco

"J'étais bien malade après Tirreno, a-t-il poursuivi. La semaine avant Milan – San Remo fut très compliquée. Je ne me suis pas entraîné. Je n'ai pu reprendre qu'après et suis arrivé sur le Tour du Pays Basque frais et motivé." Dès la deuxième étape, le Français a conclu. Après que le peloton a avalé les derniers échappés à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée, Alaphilippe a été parfaitement emmené par son jeune équipier Remco Evenepoel dans les derniers virages, et a imposé sa puissance sur le sprint final à 150 mètres de l'arrivée.

Julian Alaphilippe, vainqueur lors de la 2e étape du Tour du Pays Basque Crédit: Getty Images

"Hier, Remco a signé une grosse performance. Moi, j’avais envie de bien faire sur une étape, c'est chose faite, a-t-il savouré. Ça lance bien la semaine pour nous, ça fait du bien pour moi." Quels sont les objectifs désormais pour la suite des hostilités au Pays Basque ? Détrôner Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur de l'édition 2021 et déjà aux commandes du général après son succès sur le contre-la-montre inaugural lundi ?

"Le plan, c'est de faire une belle semaine ici. Je veux faire des efforts, essayer de gagner et décrocher un bon classement avec Remco. Ensuite, j'enchaînerai la Flèche Brabançonne, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège." Avec un petit surplus de confiance sur les Ardennaises grâce au compteur débloqué ce mardi. Une victoire qui pourrait compter dans les semaines à venir et notamment lors de la défense de son titre sur la Flèche Wallonne le 20 avril prochain.

