Cyclisme

Tour du Pays basque - Maillot jaune au départ, au pied du podium à la fin, Evenepoel va "peut-être pleurer ce soir"

TOUR DU PAYS BASQUE - Il était parmi les grands favoris pour remporter le Tour du Pays basque au matin de la dernière étape, alors qu'il était leader au classement général. Le coureur belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a craqué sur "la pente la plus ardue", de son propre aveu, pour finir 4e au classement. Et il a eu le plus grand mal à retenir ses larmes après la course.

00:00:56, il y a 28 minutes