Christophe Laporte (Cofidis) est le grand vainqueur du 33e Tour du Poitou-Charentes. Andrea Pasqualon (Wanty) a quant à lui raflé la dernière étape. Laporte, qui s'est adjugé trois étapes sur cinq dont le contre-la-montre toujours sélectif jeudi, succède au palmarès à un autre sprinteur tricolore, Arnaud Démare. Malheureux sur le dernier Tour de France qu'il avait dû abandonner malade, le Varois n'avait plus gagné depuis début juin et une étape sur le Tour du Luxembourg. Il a devancé au final son compatriote Tony Gallopin de 33 secondes et le Néerlandais Niki Terpstra (Total direct Energie) de 41 secondes.

La dernière étape de ce TPC s'est conclue au sprint avec une victoire facile à Poitiers de l'Italien Pasqualon, qui a fini avec un vélo d'avance sur un autre Transalpin, Davide Cimolai (Israël Cycling Academy), et le Français Anthony Roux (Groupama-FdJ). Avant cela, l'équipe Cofidis de Laporte avait maîtrisé une échappée de cinq coureurs où figurait notamment Damien Gaudin (Total Direct Energie), 10e du général à 1 min 24 sec du leader ce matin, qui n'a jamais pu prendre le large et a été reprise à dix kilomètres de l'arrivée.