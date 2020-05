Play Icon Regarder

Cyclisme

VIDEO - Zwift Tour for All : Grega Bole remporte la 4e étape à l'issue d'un sprint très serré

ZWIFT TOUR FOR ALL - Grega Bole (Bahrain-McLaren) a devancé Pier-André Coté (Rally) et Nick Schultz (Mitchelton-Scott), au sprint, ce jeudi lors de la 4e étape.