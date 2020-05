ZWIFT TOUR FOR ALL - Parcours vallonné et sprint en moyen comité, au menu ce jeudi lors de la 4e étape. A ce jeu, ce sont Grega Bole (Bahrain-McLaren) et Leah Dixon (TIBCO) qui ont été les plus forts. Au classement général, la NTT chez les hommes, et TIBCO chez les femmes, restent en tête, avant d'affronter la fameuse Alpe du Zwift vendredi, lors de la dernière étape.

Dans un mouchoir de poche. Grega Bole, Pier-André Coté et Nick Schultz ont eu du mal à se départager, ce jeudi à l’arrivée de la 4e étape du Zwift Tour for All. Et c’est le sprinteur slovène de la Bahrain-McLaren qui s’est imposé pour 5 centièmes de secondes, après 54 minutes d'effort. La course dames du jour a été remportée par Leah Dixon (TIBCO), également au sprint, en une heure.

Les coureurs étaient de retour dans la plaine, après une journée en montagne la veille. Mais ce n’était pas une partie de plaisir pour les grosses cuisses. De nombreux grands sprinteurs ont ainsi buté sur le "Sand and Sequoias, Watopia", un parcours Zwift en deux boucles, long au total de seulement 42,6 km mais plutôt vallonné, avec plusieurs toboggans.

Viviani et Demare absents du sprint

Parmi les bolides qui ont manqué à l'appel de l'emballage final : Elia Viviani (Cofidis) et Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren), distancés à 24 bornes du but. Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a résisté plus longtemps, mais a craqué à 7 kilomètres de l’arrivée.

Dans ce contexte, le sprint a été désorganisé. Guillaume Van Keirsbulck a attaqué juste avant la flamme rouge, pour la CCC. Il s’est fait contrer par Michael Gogl (NTT), mais le vainqueur de la 2e étape de ce Zwift Tour for All a été avalé par le peloton aux 200 mètres. Bole a ensuite sauté Coté (Rally Racing) et Schultz (Mitchelton-Scott) sur la ligne. Au général : la NTT garde les commandes, très nettement, avec 288 points, soit 55 d’avance sur Alpecin-Fenix et 99 sur Mitchelton-Scott.

Vos a trop tardé

Dans l'épreuve dames, le parcours a aussi fait des dégâts et elles n'étaient qu'une quinzaine à se disputer la victoire. Marianne Vos (CCC), lauréate de la première étape, et comptant encore parmi les favorites à l'aune de son palmarès immense, a échoué au pied du podium, tardant à lancer son sprint. Et c'est donc Dixon qui l'a emporté. Elle a devancé Tanja Erath (Canyon SRAM, 2e) et Teniel Campbell (Valcar, 3e).

La formation TIBCO de la gagnante du jour caracole en tête, après quatre joutes. Elle compte 313 unités et mène la danse devant Canyon SRAM (272) et CCC (239). Le tout avant un épilogue très attendu : la cinquième étape, vendredi, s'achèvera au sommet de l'Alpe du Zwift, modélisation de l'Alpe d'Huez proposée par la plateforme.

Leah Dixon, interviewé après sa victoire

