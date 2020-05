La 1re étape du Zwift Tour for All

ZWIFT TOUR FOR ALL - Les premières étapes disputées sur home-trainer se sont jouées au sprint, chez les hommes comme chez les femmes. Alors que l'on attendait Mathieu van der Poel, c'est Freddy Ovett (Israël Cycling Academy) qui s'est imposé au prix d'un bel effort. Marianne Vos (CCC-Liv) a elle fait respecter son rang en dominant ses adversaires dans l'emballage final.

La bosse placée à trois kilomètres de l'arrivée de la première étape du Zwift "Tour for All" n'aura pas suffi et c'est au sprint que les hommes et les femmes se sont disputé la première victoire. A ce petit jeu, Freddy Ovett (Israël Cycling Academy) a créé la surprise chez les hommes pendant que Marianne Vos (CCC-Liv) l'emportait chez les femmes.

Si quelques problèmes techniques ont condamné certains coureurs, Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), Dan Martin (Israël Cycling Academy) ou l'inévitable Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) étaient bien présents dans le groupe de quinze appelé à se jouer la victoire. A neuf kilomètres de l'arrivée, c'est le coéquipier de ce dernier, Alexander Richardson, qui s'est extrait du groupe. Résistant pendant trois kilomètres, il a été avalé par une autre offensive, celle d'Alexander Cataford, sans succès elle aussi.

Sous la flamme rouge, Fred Wright (Bahrain-Mclaren) a essayé de surprendre. Utilisant le mode "fantôme" lui permettant de quasiment disparaître pendant quelques secondes, le Britannique a placé une accélération franche. Insuffisante pour aller chercher une victoire qui semblait promise à Mathieu van der Poel. Le Néerlandais prend finalement la troisième place, battu par le vainqueur-surprise Freddy Ovett et le Français Emmanuel Morin (Cofidis). Au classement par équipes, Israël Cycling Academy caracole en tête avec 85 points devant EF Pro Cycling (68) et Alpecin Fenix (62).

Vos évidemment

Chez les femmes aussi, le sprint a rapidement paru inévitable. A 21 kilomètres de l'arrivée, elles étaient encore une quinzaine dans le groupe de tête. Anna van der Breggen (Boels Dolmans), Marianne Vos (CCC-Liv) ou encore Leah Dixon (Team Tibco-Silicon Valley Bank), les meilleures coureuses du monde étaient là. Van der Breggen a tenté de secouer le groupe à 17 kilomètres du but, sans pouvoir prendre une avance confortable. Et c'est dans le final que tout s'est joué.

Se sachant battue dans l'exercice, Cecilie Uttrup Ludwig a tenté d'anticiper en attaquant de l'arrière à un kilomètre du but. La coureuse de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope a résisté jusqu'aux cent derniers mètres mais elle n'a rien pu faire face à la puissance de Marianne Vos. La Néerlandaise, triple championne du monde sur la route, a attendu le moment parfait pour porter son accélération et s'offrir le premier succès. Elle permet du même coup à son équipe, CCC-Liv, d'empocher les 25 points de la victoire.

"J'ai beaucoup aimé, a expliqué Vos après son succès. C'était sympa et dans le final, j'avais vraiment l'impression d'être dans une course. Mais c'était vraiment très dur !". L'équipe Canyon-Sram domine le classement après cette première journée (70 points) devant Tibco-Silicon Valley Bank (64) et Twenty20 Professional Cycling (59).

