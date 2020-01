Avec l'apparition du coronavirus, la Chine et l'UCI ont pris leurs dispositions. En effet, le virus a déjà tué près de 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong. L'UCI a donc pris "les mesures nécessaires afin que la sécurité de toutes les parties soit garantie", indique l'organisation dans un communiqué. Dans cette optique, l'UCI indique être "en contact régulier avec les autorités chinoises", pour se tenir "informée de l'évolution de la situation sanitaire et de son impact sur l'organisation de compétitions cyclistes dans le pays".

L'UCI a précisé, qu'à "la demande" de la Fédération chinoise de cyclisme, l'épreuve pourrait être reprogrammée en 2020, "en fonction des disponibilités du calendrier". Créé en 2006 et au programme depuis cette année de l'UCI ProSeries, le deuxième niveau du cyclisme international, le Tour du Hainan avait été remporté l'an passé par l'Italien Fausto Masnada (CCC). La prochaine épreuve UCI organisée en Chine est le tour de l'Ile de Chongming (circuit féminin WorldTour), près de Shanghai, du 7 au 9 mai.