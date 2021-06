Ulissi a dégainé, Pogacar a quasiment course gagnée : UAE Team Emirates a tout raflé

Belle journée pour UAE Emirates Team ce samedi. L'Italien Diego Ulissi a en effet remporté la quatrième étape du Tour de Slovénie devant son coéquipier slovène Tadej Pogacar et l'Italien Matteo Sobrero. Pogacar, vainqueur l'an dernier du Tour de France, reste en tête du classement général de l'épreuve, qui se termine dimanche. Il a participé à trois reprises au Tour de Slovénie, avec une 5e place en 2017 et une 4e en 2018 et 2019. Il prépare actuellement le Tour de France, programmé à partir du 26 juin, et les JO de Tokyo, dont la course sur route est prévue le 24 juillet.

