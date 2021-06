Journée presque parfaite pour Tadej Pogacar. Le Slovène a conservé son maillot de leader du Tour de Slovénie, mais sa contribution pour une victoire d'étape de son équipe n'a pas porté ses fruits. Matteo Trentin, son équipier chez UAE Team Emirates, a terminé troisième d'une troisième étape remportée vendredi par l'Espagnol Jon Aberasturi Izaga (Caja Rural), devant le Slovène Matej Mohoric.

Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier du Tour de France, a pris la 19e position et reste leader d'une épreuve, qui se termine dimanche. Le jeune champion de 22 ans a participé à trois reprises au Tour de Slovénie: 5e en 2017, 4e en 2018 et 2019. Il prépare actuellement le Tour de France, programmé à partir du 26 juin, et les JO de Tokyo, dont la course sur route est prévue le 24 juillet.

Classement de l'étape

1. Jon Aberasturi Izaga (ESP/CJR) les 165,8 km en 3h50:26

2. Matej Mohoric (SLO/TBV) m.t

3. Matteo Trentin (ITA/UAE) m.t

Classement général

1. Tadej Pogacar(SLO/UAE) les 464,3 km en 10h56:03.

2. Matej Mohoric (SLO/TBV) à 1 min 15

3. Diego Ulissi (ITA/UAE) à 1 min 26

