Une des meilleures compétitions de cyclisme sur route

Le Tour de Slovénie célèbre sa 28e édition et compte parmi les événements cyclistes les plus populaires du pays. Son importance est d’ailleurs reconnue par l’Union cycliste internationale (UCI) qui l’a classé au plus haut rang dans le cyclisme sur route de la série UCI Pro Series.

Même si vous ignorez tout de ce sport, vous repérerez facilement les stratégies et l’effervescence de la course vous gagnera. Jour après jour, regardez les cyclistes relever des défis tout en imaginant ce que leur réserve le lendemain. Un tour cycliste ne connaît aucun temps mort !

La Slovénie et ses superbes paysages Crédit: Slovenian Tourist Board

Plonger dans le cœur vert de l’Europe

La Slovénie est réputée pour sa nature riche et verdoyante dessinant des paysages à couper le souffle. En regardant le Tour de Slovénie, vous suivrez non seulement toute l'action de la course, mais vous profiterez aussi de certains des plus beaux panoramas de la Slovénie grâce aux prises de vue aériennes.

Cette traversée d'ouest en est du pays vous entraînera à travers des vallées, les collines viticoles slovènes, les Alpes kamniques ainsi que les marais de Ljubljana classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La Slovénie, coeur vert de l'Europe Crédit: Slovenian Tourist Board

Découvrir des sites touristiques comme la plus ancienne fontaine à bière

Le Tour de Slovénie vous fera explorer des paysages extraordinaires, et les coureurs vous emmèneront à la découverte des sites locaux les plus intéressants. La Slovénie a beaucoup à offrir aux adeptes de culture : la plus ancienne cave à vin (Ptuj) du pays, la plus vieille fontaine à bière (Žalec) du monde et de magnifiques cités ancestrales.

Suivre le Tour de Slovénie permet non seulement d'apprécier la compétition sportive, mais aussi la nation qui l'accueille. Vous visiterez ainsi les meilleurs sites touristiques slovènes depuis le confort de votre intérieur !

Le paysage de la Slovénie Crédit: Slovenian Tourist Board

Regarder Tadej Pogačar rouler à domicile

Grand nom du cyclisme, Tadej Pogačar a remporté deux fois le célèbre Tour de France, en 2020 et en 2021, et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En pleine forme après sa victoire au dernier Tour de Slovénie, suivez la course de cette année pour voir la star tenter de remonter sur la plus haute marche du podium.

Au sommet de son sport, ce cycliste bat des records détenus de longue date, comme en Californie lorsqu’il est devenu, à 20 ans, le plus jeune athlète à gagner une course de l'UCI World Tour. Regardez le Tour de Slovénie pour admirer cette graine de grand champion dans son élément.

Slovénie Crédit: Slovenian Tourist Board

Soutenir un programme pour l’environnement

Dans le respect de la beauté des paysages qu’il traverse, le Tour de Slovénie met l’écologie au cœur de son programme : son slogan « Battez-vous pour la nature » associe la compétition sportive à la protection de l'environnement. Tandis que les cyclistes courent tous après le maillot vert, le Tour fait campagne pour un avenir plus vert et plus durable tant pour son tourisme que le pays dans son ensemble.

