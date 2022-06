Tadej Pogacar n'a beau afficher que 23 balais sur sa carte d'identité slovène, le gamin a ses habitudes. Tour de Romandie, Giro, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse… Très peu pour lui. Ce temps entre Liège-Bastogne-Liège, dont il était absent cette année, et le Tour de France, le double tenant du titre l'utilise pour se reposer d'abord et pour travailler en altitude ensuite. Avec une exception notable avec laquelle il ne transige pas : le Tour de Slovénie. Celui-ci s'élancera mercredi, il en sera la plus grande star et aura le bonheur de passer chez lui, lors de la quatrième étape.

Les prétendants au Tour de France s'évitent-ils ? La question peut être posée puisque Roglic et Vingegaard étaient sur un Dauphiné qu'ils ont écrasé, Daniel Felipe Martinez sur un Tour de Suisse qu'il a mal démarré avec Aleksandr Vlasov et Tadej Pogacar lui reprend à la maison. A bien y regarder, c'est plutôt le petit Pogi qui évite ses adversaires. A dessein ? Peut-être. Courir le Dauphiné ou le Tour de Suisse revient à être comparé à des adversaires directs, à rouler sous la pression du résultat et pourquoi pas de l'impression visuelle laissée.

Pogacar évite Roglic et les autres

En Slovénie, Tadej Pogacar n'aura pas ce problème. A vrai dire il aura très peu de souci à se faire, si ce n'est celui de ne pas se blesser et de faire plaisir au public qui viendra par milliers l'acclamer. Sur un parcours taillé pour lui et avec une concurrence encore plus faible que l'an dernier, la victoire ne peut lui échapper. Le contraire serait d'ailleurs sans doute vu comme une volonté de ne pas puiser dans les réserves avant une première semaine du Tour de France nerveuse au possible entre Danemark, Nord de la France et Super Planche des Belles Filles.

En somme, chez lui, Tadej Pogacar a tout à gagner. Il va se faire plaisir, courir sans pression et parfaire sa préparation dans un cadre confortable. "Cela fait un moment que je n'ai pas épinglé un numéro de course pour la dernière fois, donc je suis impatient et excité de m'y remettre, a-t-il dit à deux jours du départ. Nous nous sommes entraînés en altitude à Livigno et l'ambiance a été formidable dans l'équipe. Je me sens plutôt bien à l'entraînement, mais il est toujours difficile de savoir exactement comment on va avant d'être en course."

Invaincu sur les courses par étapes depuis plus d'un an

C'est à Velika Planina, sur une belle arrivée en altitude (7,7 km à 7,9%), sur la 4e étape, que le leader d'UAE testera sa forme en course. Il y a fort à parier qu'il soit d'ailleurs seul sur ces routes tant l'adversité est trois quatre ou cinq crans en dessous. "Ce Tour de Slovénie est une course particulièrement agréable pour moi : l'étape 4 passe par ma ville natale de Komenda. Je connais évidemment assez bien les routes et les montées", a-t-il d'ailleurs salué.

En priorisant son tour national et en refusant ainsi la compétition avec ses rivaux pour le Tour de France, Pogacar se comporte en immense favori qu'il est. A quoi bon aller prendre le risque de perdre de la confiance et d'en donner aux autres sur le Dauphiné ou en Suisse ? La formule lui a réussi en 2021 et jusqu'à preuve du contraire il est invaincu sur une course par étapes depuis plus d'un an. La série a toutes les chances de se poursuivre en Slovénie. Il sera ensuite temps de penser au Tour de France.

