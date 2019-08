C'est un duo d'allemands expatriés qui revient au pays. Nico Denz (AG2R La Mondiale) et Jasha Sütterlin (Movistar) ont signé un contrat allant jusqu'en 2021 avec l'équipe Sunweb, a annoncé la formation allemande vendredi.

Denz, qui a toujours évolué dans la formation française depuis ses débuts en 2015, quitte donc les Ciel et les Terre avec une deuxième place lors la 10e étape du Giro 2018 ou une 8e place sur le Samyn la même année. "Après cinq ans en France, je cherchais un nouveau challenge et le Team Sunweb semble être le meilleur endroit pour progresser. Je connais beaucoup de coureurs et j'aime leur manière de courir ensemble", explique Nico Denz dans un communiqué.

Le coach Marc Reef a confirmé son rôle d'homme à tout faire au sein de la sélection allemande. "Nico est un coureur qui performe sur une variété de terrains et qui gère bien les situations de stress. Sa deuxième place sur une étape du Giro exigeante souligne sa polyvalence. C'est une belle addition dans notre équipe de classiques, mais je l'ajouterai également dans notre train de sprint."

Autre recrue : Jasha Sütterlin. Le coureur de 26 ans quitte la Movistar où il évoluait depuis 2014. Sans grandes références au plus haut niveau (9e de l'E3, 6e du Tour de Grand-Bretagne), l'Allemand propose également un profil polyvalent centré sur les classiques pavées. "Après six belles années chez Movistar, c'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau.", explique-t-il. "Mon but dans le futur est de me développer comme coureur de classiques et de ramener des résultats sur des courses comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix."

"Il a prouvé qu'il pouvait être un coureur puissant dans les classiques flandriennes, il a une expérience de coéquipier pour le classement général et il est capable de bien rouler.", se félicite Marc Reef.