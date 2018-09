Transferts : Ten Dam rejoindra CCC

Le Néerlandais, l'un des premiers coureurs du peloton à porter la barbe, s'est classé 9e du Tour 2014 (et 8e de la Vuelta 2012). CCC a précisé que Ten Dam, qui sera le seul Néerlandais du groupe, était sa dernière recrue pour 2019. "Je ne cherchais pas nécessairement à changer d'équipe mais je n'ai pas peur de changer, je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière", a déclaré le coureur, qui est passé professionnel en 2003.

Sa future formation aura pour leader le plus notable le champion olympique de Rio, le Belge Greg Van Avermaet (actuellement chez BMC). L'Allemand Simon Geschke (Sunweb), le Polonais Lukasz Wisnowski (Sky), les Belges Serge Pauwels (Dimension Data) et Guillaume Van Keirlsbuck (Wanty), l'Espagnol Victor de la Parte (Movistar) et l'Italien Jakub Mareczko (Wilier) ont notamment été recrutés pour l'année prochaine.