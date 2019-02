Marcel Kittel (Katusha) s'adjuge le Trophée Palma, dernière étape du Challenge de Majorque

Le sprinteur allemand Marcel Kittel (Katusha) s'est adjugé dimanche le trophée Palma, dernière des quatre courses du Challenge de Majorque, disputé sur l'île espagnole des Baléares. Après trois courses au parcours accidenté, le profil plat de cette étape de 159 km ne laissait guère de place au doute et c'est Marcel Kittel qui a été le plus fort. L'Allemand, vainqueur de quatorze étapes sur le Tour de France, a devancé le Belge Timothy Dupont (Wanty) et le Français de la Cofidis, Hugo Hofstetter, au terme d'un sprint massif dans les rues ensoleillées de Palma.

Jeudi, l'Espagnol Mikel Landa (Movistar), 4e du Tour de France 2017 et 7e en 2018, s'était fracturé la clavicule suite à une chute massive. Le Challenge de Majorque, ou "Semaine de Majorque" lance traditionnellement la saison cycliste en Espagne et comporte quatre "trophées" indépendants. Les coureurs peuvent participer à toutes les courses ou seulement à certaines d'entre elles.