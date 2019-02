L'Italien Simone Velasco remporte le Trophée Laigueglia

Simone Velasco est parti seul à 42 kilomètres de l'arrivée et a réussi à conserver une quarantaine de secondes d'avance sur le groupe des poursuivants. L'Italien s'est ansi offert le Trophée Laigueglia, course de 203,7 km entre Laigueglia et Ligurie dans le nord-ouest de l'Italie.

Il a devancé deux autres Italiens, Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini-Faizanè) et Matteo Sobrero, qui portait les couleurs de l'équipe d'Italie.

Le classement :

1. Simone Velasco (ITA/Neri-Selle Italia-Ktm), les 203,7 km en 5h10:21. (moyenne: 39,38 km/h)

2. Nicola Bagioli (ITA/Nippo-Vini Fantini-Faizanè) à 42.

3. Matteo Sobrero (ITA/Equipe d'Italie) m.t.

4. Francesco Gavazzi (ITA/Androni Giocattoli-Sidermec) m.t.

5. Nans Peters (FRA/AG2R La Mondiale) m.t.