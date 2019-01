Tropicale Amissa Bongo : Le Français Lorrenzo Manzin vainqueur de la 4ème étape

Victoire française sur la Tropicale Amissa Bongo. Lors de la quatrième étape courue entre Mitzic et Oyem, Lorrenzo Manzin, 24 ans, a devancé deux coureurs italiens, le maillot jaune Niccolo Bonifazio et son compatriote Matteo Pelucchi, alors que l'Allemand André Greipel termine au pied du podium. Le coureur originaire de la Réunion a apporté sa première victoire de la saison à la formation Vital Concept, qui a recruté les Français Pierre Rolland, Arthur Vichot et Cyril Gautier à l'intersaison.

Lorrenzo Manzin a notamment couru trois Tours d'Espagne (2015 à 2017) sous les couleurs de la FDJ. La cinquième étape longue elle aussi de 120 kilomètres reliera Bitam et Mongomo, en Guinée-Equatoriale.