Tropicale Amissa Bongo : Niccolo Bonifazio fait coup double en remportant la deuxième étape

L'Italien Niccolo Bonifazio (Direct Energie), vainqueur la veille de la première étape de la Tropicale Amissa Bongola, a fait coup double en remportant la deuxième, Franceville - Okondja, la plus longue de l'épreuve, mardi. Bonifazio, 25 ans, qui renforce sa place de leader du classement général, a devancé au sprint l'Allemand André Greipel (Arkea-Samsic), troisième la veille, et le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana. La troisième étape reliera mercredi Leconi à Franceville, après 100 kilomètres de course.