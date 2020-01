C'est la première victoire de l'année pour Cofidis. Le petit frère d'Elia Viviani, qui a rejoint Cofidis en 2020, s'impose devant le Français Lorrenzo Manzin de l'équipe Total-Direct Energie et l'Erythréen Biniam Hailu de Nippo-Delko Marseille. Le peloton a contrôlé cette première course. L'échappée, où figurait notamment l'équipier français de Viviani, Pierre-Luc Périchon, a été rattrapée à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Joseph Areruya (Nippo-Delko Marseille) a ensuite pris un peu d'avance mais a été repris alors qu'il restait encore plus de 10 kilomètres. Les coureurs vont revenir à Bitam, d'où part également la deuxième étape. C'est l'étape la plus courte (107 kilomètres jusqu'à Oyem [Gabon]), et sans difficultés majeures si ce n'est la bosse du palais présidentiel qu'il faudra monter à trois reprises.

Classement général

1- Attilio Viviani (ITA/Cofidis) en 3 h 33 min 47 sec

2- Dawit Yemane (ERY/Erythrée) à 3 sec

3- Lorrenzo Lanzin (FRA/Direct Energie) à 4 sec

4- Adi El Arbaoui (MAR/Maroc) à 4 sec

5- Moise Mugisha (RWA/Rwanda) à 5 sec

6- Biniam Hailu (ERI/Nippo Delko Provence) à 6 sec

7- Damien Gaudin (FRA/ Direct Energie) à 10 sec

8- Henck Mulueberhan (ERI/Erythrée) à 10 sec

9- Jérémy Cabot (FRA/Direct Energie) à 10 sec

10- Jordan Levasseur (FRA/Natura4ever) à 10 sec