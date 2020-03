Thierry Vittu, président de l'équipe cycliste Cofidis, l'une des deux formations françaises bloquées à Abu Dhabi après le Tour des Emirats en raison du nouveau coronavirus, a déclaré mardi que la situation s'apparentait à "une prise d'otage". "Nous sommes retenus contre notre gré, à un endroit que nous n'avons pas choisi et pour une durée inconnue. C'est d'ailleurs ce dernier point qui est le plus compliqué à vivre", a expliqué sur son compte Facebook Vittu, placé en quarantaine dans un hôtel d'Abu Dhabi avec les autres membres de son équipe.

Cofidis fait partie des trois équipes, avec Groupama-FDJ et la formation russe Gazprom, confinées dans leur hôtel après avoir participé la semaine dernière à l'UAE Tour, en raison de la suspicion de deux tests positifs au coronavirus pour des personnes résidant au même étage de l'établissement, selon plusieurs témoignages. Elles y sont retenues depuis cinq jours. Une quatrième formation, UAE Emirates, a décidé pour sa part de prolonger son séjour pour procéder à de nouveaux tests.

" Nous sommes traités comme des pestiférés "

La plupart des coureurs, des membres de l'encadrement des équipes et de la caravane du Tour des Emirats qui résidaient aux autres étages du même hôtel ont pu quant à eux rentrer en Europe. "Nous sommes traités comme des pestiférés, nos chambres n'ont pas été faites depuis que nous sommes arrivés il y a cinq jours, il faut se rendre devant l'ascenseur, il y a un chariot et on se sert en draps, savons, serviettes...", a affirmé Vittu.

"Les moyens de communication (internet, réseaux sociaux, téléphone...) aident à mieux vivre cette situation (...) certains (dont moi) la vivent bien, pour d'autres c'est plus compliqué", a conclu le président de Cofidis sur le réseau social. Les autorités émiraties attendent les résultats d'une seconde batterie de tests avant de laisser repartir les coureurs. L'UAE Tour, qui réunissait 20 équipes, a été arrêté jeudi soir et les deux dernières étapes annulées, après l'annonce de deux cas positifs au Covid-19 concernant "deux membres du personnel italien de l'une des équipes participant à l'épreuve", selon un communiqué de l'organisation.