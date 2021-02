Vainqueur du Tour de France et deuxième de l'UAE Tour, Tadej Pogacar a connu une année 2020 pleine malgré la pandémie de coronavirus qui a perturbé le calendrier. En cette nouvelle saison, le coureur slovène fera sa rentrée sur ce Tour des Emirats arabes unis dimanche. "C'est ma première course de la saison et j'ai hâte de faire mon retour à la compétition, a indiqué Tadej Pogacar dans un communiqué publié par son équipe UAE Emirates. Ma préparation s'est très bien passée. Je me suis entraîné sur le Mont Teide (Espagne) lors des dernières semaines. L'UAE Tour est une course que j'aimerais beaucoup gagner un jour. J'espère que ça pourra se réaliser cette année."