C'est la rentrée. Le dernier lauréat du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, ouvre sa saison à l'UAE Tour à partir de dimanche, tout comme deux ex-vainqueurs de la Grande Boucle, le Britannique Chris Froome et l'Italien Vincenzo Nibali. Pogacar (22 ans) se dit " impatient de commencer et de reprendre la compétition " dans l'épreuve émiratie qu'il a terminée l'an passé à la deuxième place derrière le Britannique Adam Yates, revenu défendre son titre aux Emirats arabes unis sous ses nouvelles couleurs de l'équipe Ineos.

"Entre les vacances et les camps d'entraînement, j'ai passé beaucoup de temps aux Emirates arabes unis ces derniers temps et je peux dire que l'UAE Tour est une course que j'aimerais vraiment gagner un jour. Si cela peut être cette année, ce serait formidable", annonce Pogacar qui court pour l'équipe-hôte (UAE Emirates) avec, pour soutien en montagne, l'Italien David Formolo et le Polonais Rafal Majka.