Trop fort, Jasper Philipsen a écrasé la concurrence dimanche lors de la première étape de l’UAE Tour. Le sprinteur belge d’Alpecin-Fenix a joué avec le feu dans un sprint viril pour l’emporter devant Sam Bennett (BORA – Hangrohe), deuxième. Elia Viviani (INEOS Grenadiers) complète le podium devant un Dylan Groenewegen (4e) légèrement tassé et un Arnaud Démare (6e) enfermé dans la masse. Premier vainqueur belge sur l’épreuve émirati, Philipsen fait coup double en prenant la tête du général.

Ad

Il régnait comme un air de vacances sous les palmiers des Émirats Arabes Unis au cours de cette 1e étape dessinée en aller-retour entre Madinat Zayed et la dune de Morreb. Une plongée dans le désert qui n’a pas découragé cinq fuyards, bien que lucides sur leurs chances de victoire. Pendant ce temps-là, les fossettes apparentes et le sourire carnassier au vent, Tadej Pogacar n’a pas trouvé le temps long sur les grandes artères taillant le désert émirati. Une ambiance légère au sein du peloton malgré les 1300 mètres de dénivelé positif (concentrés sur la partie médiane de l’étape) et quelques rafales venant de côté.

UAE Tour Pogacar, entre vieilles habitudes et nouvelles conquêtes HIER À 23:53

Cavendish et Démare enfermés

Ne restait plus qu’à attendre patiemment les premières manœuvres en vue du sprint. Seules alertes, une crevaison de Dmitry Strakhov (Gazprom – RusVelo) et la chute de Rick Zabel (Israël – Premier Tech). Résigné, le quatuor de tête n’a offert aucune résistance et s’est fait avaler par le peloton à 19 km de la ligne. Quelques hectomètres plus loin, le calme plat s’est mué en emballement, à 15 km de l’arrivée.

D’un sprint annoncé, seul Philipsen a tenu son rang. Pas aidés par les vagues dans le final, Mark Cavendish (16e, Quick-Step Alpha Vinyl) et Arnaud Démare (6e, Groupama – FDJ) n’ont pas pu s’exprimer. Plus déçu, Dylan Groenewegen (4e, BikeExchange - Jayco) a lui été légèrement tassé contre les barrières par le vainqueur du jour. Nouveau leader après son 15e succès en carrière, Philipsen (23 ans) peut espérer conserver sa tunique rutilante jusqu’à la 4e étape, où l’arrivée au sommet de Jebel Jais devrait offrir mercredi un premier test à Tadej Pogacar, décontracté dimanche et placé dans le final (24e).

Tour d'Algarve Coup double pour l'irrésistible Evenepoel IL Y A 20 HEURES