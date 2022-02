Sensation aux Emirats arabes unis. Sur un parcours plat, encore une fois taillé sur mesure pour les sprinteurs, c'est finalement l'échappée du jour qui a eu le dernier mot. Partis dans les premiers kilomètres de l'étape, les cinq fuyards ont finalement géré le retour du peloton pour se disputer la victoire. C'est finalement Mathias Vacek, 19 ans et qui participe à sa première course World Tour, qui a levé les bras à l'Exposition Universelle de Dubaï 2020. Le Tchèque a coupé la ligne devant Paul Lapeira (AG2R-Citroën) et Dmitry Strakhov, son équipier chez Gazprom-Velo.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce scénario était loin d'être celui attendu. Sur une nouvelle étape taillée pour les sprinteurs, le peloton s'est cette fois réveillé trop tard, beaucoup trop tard. Car l'échappée comptait près d'une minute d'avance à trois kilomètres du terme, insuffisant pour les meilleurs sprinteurs du plateau. Un grand bonheur pour Vacek et les autres, mais surtout un sacré pied de nez aux équipes de sprinteurs.

Pas de cadeau d'anniversaire pour Lapeira

Présent dans la bonne échappée, Paul Lapeira n'a rien à regretter ce vendredi. Passé professionnel cette année, le Normand termine deuxième à l'arrivée. Même s'il aurait pu s'offrir un succès de gala pour son 22e anniversaire, qu'il fête aujourd'hui, le coureur d'AG2R-Citroën a montré de très belles choses tout au long de l'étape. Et on devrait le revoir rapidement à l'attaque dans les prochaines semaines.

Paul Lapeira prend son relais dans l'échappée lors de la 6e étape de l'UAE Tour 2022. Crédit: Getty Images

Au classement général, aucun changement notable à signaler chez les favoris. Tadej Pogacar conserve son maillot rouge de leader pour 4 secondes devant Filippo Ganna, et 14 secondes devant Aleksandr Vlasov.

Les coureurs ont désormais rendez-vous pour l'ultime étape samedi avec l'ascension finale du Jebel Hafeet. La bagarre devrait être au rendez-vous entre les favoris notamment dans les derniers kilomètres. L'an dernier, "Pogi" s'était imposé au sommet et sera, comme souvent, le grandissime favori.

