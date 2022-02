"Il faudra un grand Ganna pour gagner aujourd'hui face à Bissegger", déclarait notre consultant Nicolas Fritsch avant le passage de l'Italien. Et ça n'a pas loupé. Vainqueur du contre-la-montre sur le tour émirati l'an passé, le double champion du monde du chrono n'a pas récidivé et a été battu par le Suisse Stefan Bissegger, ce mardi. Le coureur d'EF Education-EasyPost a sorti un chrono colossal pour s'adjuger la troisième étape de l'UAE Tour et le maillot rouge de leader du général.

Avec un passage à 61 km/h de moyenne, le "Suisse volant" a survolé l'exercice à Ajman et a signé sa première victoire en 2022. "J'ai fait un très bon contre-la-montre. J'étais assez confiant sur ma force (...) J'eu un hiver difficile avec un scaphoïde cassé et il a fallu beaucoup de temps pour que ce soit réparé. Je suis vraiment heureux d'être de retour", s'est félicité le nouveau leader de l'UAE Tour après la course.

Autre spécialiste de l'exercice, Tom Dumoulin (Jumbo Visma) a coupé la ligne avec le troisième temps, à 14 secondes du vainqueur. De bon augure après un exercice 2021 très compliqué pour le Batave.

Pogacar et les favoris assument

Dans le duel pour le général, Tadej Pogacar a frappé fort. Le tenant du titre a signé un excellent chrono de 10'01", le quatrième du jour derrière les spécialistes Bissegger, Ganna et Dumoulin. Le coureur d'UAE Emirates confirme ses progrès et sa bonne forme sur les contre-la-montre déjà entrevus ces derniers mois.

Parmi les autres favoris, João Almeida, néo-coéquipier du Slovène, a confirmé ses belles dispositions sur le chrono en signant le cinquième temps du jour, à quatre secondes de "Pogi". Adam Yates fait aussi bonne figure en finissant à 11 secondes de Pogacar, tout comme Vlasov, 7e à 7 secondes du Slovène. Meilleur Français, Arnaud Démare (Groupama - FDJ) termine à une bonne quinzième place.

Après ce contre-la-montre "express", place désormais à l'étape reine de cet UAE Tour mercredi. Avec l'ascension de Jebel Jais (18,7km à 5,7% de moyenne) en guise de bouquet final, Pogacar, Vlasov, Almeida, Yates, Bardet et consorts seront attendus pour la première grande explication de cette quatrième édition. L'an passé, c'est le Danois Jonas Vingegaard qui s'était imposé au sommet.

