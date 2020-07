Mark Cavendish of United Kingdom and Team Bahrain-Mclaren / Marcel Sieberg of Germany and Team Bahrain-Mclaren / Heinrich Haussler of Australia and Team Bahrain-Mclaren / Phil Bauhaus of Germany and Team Bahrain-Mclaren Red Points Jersey / Celebration / d

Alors que McLaren connaît de sévères difficultés financières à cause de la pandémie de coronavirus, la marque britannique et l'équipe Bahrain pourraient stopper leur collaboration dès la fin de l'année.

Une année et puis s'en va ? Dès la saison prochaine, McLaren pourrait ne plus être associée à l'équipe Bahrain. En cause ? La crise financière qui secoue très fortement la célèbre marque britannique, détenue en majorité par la famille royale de cet état du Moyen-Orien. Une crise financière provoquée par la pandémie de coronavirus qui a entraîné le licenciement de 1 200 salariés et des coupes budgétaires au sein de l'équipe cycliste : les coureurs et le staff ont déjà accepté des reports de salaires et certains pourraient ne pas être payés complétement d'ici la fin de l'année selon les informations de Cycling News.

Ainsi Bahrain chercherait dejà de nouveaux partenaires. "Nous en recherchons constamment, a précisé Rod Ellingworth, directeur de l'équipe Bahrain-McLaren. Nous avons de bonnes discussions avec des personnes. Cela se fera de toute façon. McLaren possède toujours la moitié de l'équipe, et nous allons courir avec la marque sur le maillot pendant quelques semaines. Nous savons que la période a été très difficile pour de nombreuses entreprises et notamment McLaren."

L'équipe avait courtisé Froome

En 2020 pourtant, Bahrain-McClaren a augmenté son budget et affiché ses ambitions en recrutant Mark Cavendish, Wout Poels ainsi que Mikel Landa, quatrième du dernier Tour de France et troisième du Giro 2015. L'équipe a aussi sollicité Chris Froome avant que le Britannique ne décide de s'engager chez Israel Start-Up Nation à partir de 2021. Un an après, une page s'apprête déjà à se tourner pour la formation qui court avec la licence UCI WorldTeam depuis 2017.

